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02 ноября, 18:09

Политика

Путин подписал указ о временных мерах по поддержке информационных ресурсов в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о временных мерах по поддержке функционирования на территории РФ информационных ресурсов. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ подписан в связи с необходимостью принять меры в ответ на недружественные действия некоторых государств. Также указ призван обеспечить поддержку функционирования в РФ информационных ресурсов, владельцами которых являются россияне и российские юридические лица.

Согласно документу, не позднее 10 дней со дня вступления в силу указа владельцы находящихся в России центров обработки данных, которые не являются государственными органами, должны осуществлять резервирование 10% имеющихся площадей и мощностей.

Они могут использовать резерв и дальше, но он должен быть оперативно предоставлен для работы в России информационных ресурсов. Кроме того, глава государства поручил Минцифры провести учет свободных площадей и мощностей частных ЦОД в России.

Также президент поручил правительству сформировать подкомиссию по бесперебойному функционированию объектов ИТ и связи для повышения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в Минцифры создали отраслевой штаб, который занимается защитой сетей связи от внешнего деструктивного воздействия. Участники штаба определили перечень наиболее важных объектов связи, которые подлежат защите.

В министерстве также утвердили требования по защите таких объектов. Кроме того, налажено взаимодействие с единым национальным центром по реагированию на угрозы атак и с Минобороны РФ.

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