Минцифры РФ создало штаб по защите сетей связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Отраслевой штаб, который займется защитой сетей связи от внешнего деструктивного воздействия, появился в Минцифры России. Об этом на форуме "Спектр-2026" сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Угнивенко.

"Кроме обеспечения киберзащиты, сегодня важно обеспечить и физическую защиту", – сказал он.

По словам Угнивенко, участники штаба определили перечень наиболее важных объектов связи, которые подлежат защите. В министерстве также утвердили требования по защите таких объектов.

Кроме того, налажено взаимодействие с единым национальным центром по реагированию на угрозы атак и с Минобороны РФ, уточнил замглавы Минцифры.

Отдельное направление работы штаба – резервирование узлов связи и магистральных линий. Такой подход позволит операторам продолжать оказывать услуги даже в случае разрушения их сетевых узлов.

Как пояснил Угнивенко, требования не должны превращаться в избыточную нагрузку на инфраструктуру, но при этом обязаны обеспечивать необходимый и достаточный уровень безопасности.

Ранее украинские беспилотники атаковали три дата-центра "Яндекса". 8 октября загорелся ЦОД в Сасове Рязанской области, 9 октября вышли из строя модули в Калуге, а 11 октября был полностью остановлен центр во Владимире.

На этом фоне произошел масштабный сбой, проблемы фиксировали у "Яндекс Go", "Яндекс Пэя", "Почты", "Алисы", а также у сторонних сервисов – "Додо Пиццы", Lamoda, "Кинопоиска" и других.

Минцифры помогло компании найти новые площадки для переноса ключевых систем, а "Яндекс" временно отменил плату за "Яндекс 360" и Yandex Cloud и ограничил часть функций, чтобы снизить нагрузку.