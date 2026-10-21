21 октября, 14:16Технологии
Минцифры РФ создало штаб по защите сетей связи
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Отраслевой штаб, который займется защитой сетей связи от внешнего деструктивного воздействия, появился в Минцифры России. Об этом на форуме "Спектр-2026" сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Угнивенко.
"Кроме обеспечения киберзащиты, сегодня важно обеспечить и физическую защиту", – сказал он.
По словам Угнивенко, участники штаба определили перечень наиболее важных объектов связи, которые подлежат защите. В министерстве также утвердили требования по защите таких объектов.
Кроме того, налажено взаимодействие с единым национальным центром по реагированию на угрозы атак и с Минобороны РФ, уточнил замглавы Минцифры.
Отдельное направление работы штаба – резервирование узлов связи и магистральных линий. Такой подход позволит операторам продолжать оказывать услуги даже в случае разрушения их сетевых узлов.
Как пояснил Угнивенко, требования не должны превращаться в избыточную нагрузку на инфраструктуру, но при этом обязаны обеспечивать необходимый и достаточный уровень безопасности.
Ранее украинские беспилотники атаковали три дата-центра "Яндекса". 8 октября загорелся ЦОД в Сасове Рязанской области, 9 октября вышли из строя модули в Калуге, а 11 октября был полностью остановлен центр во Владимире.
На этом фоне произошел масштабный сбой, проблемы фиксировали у "Яндекс Go", "Яндекс Пэя", "Почты", "Алисы", а также у сторонних сервисов – "Додо Пиццы", Lamoda, "Кинопоиска" и других.
Минцифры помогло компании найти новые площадки для переноса ключевых систем, а "Яндекс" временно отменил плату за "Яндекс 360" и Yandex Cloud и ограничил часть функций, чтобы снизить нагрузку.