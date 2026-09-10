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10 сентября, 08:37

Безопасность

Россиян предупредили об использовании ИИ мошенниками

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники применяют искусственный интеллект (ИИ) для генерации видеообращений от имени членов семьи, руководителей или коллег, чтобы быстрее войти в доверие к жертве. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники создают с помощью нейросетей фото- и видеоматериалы, которые затем используют в различных схемах обмана. Сгенерированные видеосообщения с участием ближайшего окружения человека позволяют аферистам активнее проводить первый этап атаки, который заключается в установлении контакта.

Кроме того, мошенники нередко используют дипфейки для создания фальшивых фотографий и аватарок. Под такими профилями они общаются с пользователями в Сети. Как добавили в министерстве, подобный аккаунт выглядит правдоподобно и вызывает доверие у жертв.

Ранее россиянам рекомендовали удалять использованные СМС-коды подтверждения сразу после завершения операции, так как мошенники могут попытаться перехватить или выманить их. Также таким образом они узнают, какими сервисами пользуется человек, и могут придумать правдоподобную схему обмана.

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