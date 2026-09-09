Проект "Перезвони сам" научит горожан старшего поколения распознавать мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центрах московского долголетия стартует новый цикл интерактивных встреч "Мошенник на ладони: играем и распознаем!" от проекта "Перезвони сам". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятия для горожан старшего поколения начнутся 10 сентября. Посетить их можно будет до конца октября.

Участников ждет викторина, благодаря которой они узнают о самых распространенных мошеннических схемах и проверят свою цифровую грамотность. Мероприятия пройдут в командном формате – детективные этапы позволят применить полученные знания на практике.

Руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина пояснила, что игровой формат дает возможность людям старшего возраста легче приспособиться к работе с современными технологиями. Во время занятий они соревнуются между собой в дружеской атмосфере.

Первый раунд называется "Телефонная рулетка". Он поможет научиться отличать голос афериста от голоса близкого человека. На этапе "Создание фоторобота мошенника" команды составят обобщенный портрет злоумышленника. В ходе "Интернет-дозора" москвичи узнают, как определить фишинговые сайты и не стать жертвами киберпреступников.

После всех этапов эксперты будут разбирать задания и общаться с участниками. Записаться и посмотреть график игр можно на сайте проекта или в любом центре московского долголетия.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили о мошеннической схеме с "обновлением основного счета в Центробанке". Аферисты под видом правоохранителей пытаются убедить потенциальную жертву перенести все денежные средства на "специальный" счет, где они якобы будут защищены. При переводе деньги поступают злоумышленникам.