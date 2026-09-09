09 сентября, 13:02Безопасность
Проект "Перезвони сам" научит горожан старшего поколения распознавать мошенников
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В центрах московского долголетия стартует новый цикл интерактивных встреч "Мошенник на ладони: играем и распознаем!" от проекта "Перезвони сам". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Занятия для горожан старшего поколения начнутся 10 сентября. Посетить их можно будет до конца октября.
Участников ждет викторина, благодаря которой они узнают о самых распространенных мошеннических схемах и проверят свою цифровую грамотность. Мероприятия пройдут в командном формате – детективные этапы позволят применить полученные знания на практике.
Руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина пояснила, что игровой формат дает возможность людям старшего возраста легче приспособиться к работе с современными технологиями. Во время занятий они соревнуются между собой в дружеской атмосфере.
Первый раунд называется "Телефонная рулетка". Он поможет научиться отличать голос афериста от голоса близкого человека. На этапе "Создание фоторобота мошенника" команды составят обобщенный портрет злоумышленника. В ходе "Интернет-дозора" москвичи узнают, как определить фишинговые сайты и не стать жертвами киберпреступников.
После всех этапов эксперты будут разбирать задания и общаться с участниками. Записаться и посмотреть график игр можно на сайте проекта или в любом центре московского долголетия.
Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили о мошеннической схеме с "обновлением основного счета в Центробанке". Аферисты под видом правоохранителей пытаются убедить потенциальную жертву перенести все денежные средства на "специальный" счет, где они якобы будут защищены. При переводе деньги поступают злоумышленникам.
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