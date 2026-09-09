Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 13:02

Безопасность

Проект "Перезвони сам" научит горожан старшего поколения распознавать мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центрах московского долголетия стартует новый цикл интерактивных встреч "Мошенник на ладони: играем и распознаем!" от проекта "Перезвони сам". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Занятия для горожан старшего поколения начнутся 10 сентября. Посетить их можно будет до конца октября.

Участников ждет викторина, благодаря которой они узнают о самых распространенных мошеннических схемах и проверят свою цифровую грамотность. Мероприятия пройдут в командном формате – детективные этапы позволят применить полученные знания на практике.

Руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина пояснила, что игровой формат дает возможность людям старшего возраста легче приспособиться к работе с современными технологиями. Во время занятий они соревнуются между собой в дружеской атмосфере.

Первый раунд называется "Телефонная рулетка". Он поможет научиться отличать голос афериста от голоса близкого человека. На этапе "Создание фоторобота мошенника" команды составят обобщенный портрет злоумышленника. В ходе "Интернет-дозора" москвичи узнают, как определить фишинговые сайты и не стать жертвами киберпреступников.

После всех этапов эксперты будут разбирать задания и общаться с участниками. Записаться и посмотреть график игр можно на сайте проекта или в любом центре московского долголетия.

Ранее эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили о мошеннической схеме с "обновлением основного счета в Центробанке". Аферисты под видом правоохранителей пытаются убедить потенциальную жертву перенести все денежные средства на "специальный" счет, где они якобы будут защищены. При переводе деньги поступают злоумышленникам.

Мошенники стали обманывать россиян, обещая индексацию зарплаты

Читайте также


безопасностьгород

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика