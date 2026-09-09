Адвокат Шевцова: игровые активы стоимостью в миллионы рублей могут учесть при разводе

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Стоимость виртуальных предметов в видеоиграх теоретически может учитываться при разделе имущества супругов. Об этом ТАСС рассказала адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов России Майя Шевцова.

Она отметила, что юридически игровые мечи, доспехи и скины не являются вещами в классическом понимании. Однако пользователь обладает определенными имущественными правами в отношении таких активов внутри конкретной игровой платформы. Кроме того, статья 128 ГК РФ относит к объектам гражданских прав не только вещи, но и иное имущество.

Поэтому приобретенный во время брака игровой инвентарь может стать предметом имущественного спора, если его покупали на общие средства и у него есть реальная рыночная стоимость. Шевцова обратила внимание на широкую формулировку статьи 34 СК РФ, согласно которой совместно нажитым считается в том числе другое имущество, приобретенное супругами в период брака. Верховный суд также исходит из возможности раздела имущества, являющегося объектом гражданских прав.

При этом делить аккаунт или отдельные виртуальные предметы между супругами непосредственно, вероятно, не придется. По мнению эксперта, практичнее определить стоимость активов и компенсировать ее одному из супругов деньгами. Особенно это может касаться игровых аккаунтов, где предметы оцениваются в сотни тысяч или миллионы рублей.

Урегулировать вопрос можно еще до возникновения спора. Супруги вправе прописать в брачном договоре, кому достанутся подобные активы. Договорный режим можно установить как для имущества, которое уже существует, так и для будущих приобретений, а также включить другие условия, регулирующие имущественные отношения.

Шевцова добавила, что с виртуальными активами, оставшимися после смерти владельца, ситуация сложная. Имущественные права входят в наследственную массу, поэтому экономически ценные права, не связанные исключительно с личностью игрока, могут теоретически перейти наследникам. Однако получить их будет возможно не всегда.

Существенную роль играют правила конкретной платформы – они могут разрешать или запрещать передачу аккаунта, игровых предметов и других прав. При этом статья 1112 ГК РФ и позиция Верховного суда допускают наследование имущественных прав, включая возникшие из договоров, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью умершего или запрещенных к передаче законом.

Эксперт объяснила: если платформа не позволяет наследнику воспользоваться полученными правами, суд теоретически может обязать ее обеспечить такую возможность. Это необязательно должно означать передачу доступа к аккаунту: наследнику могут предоставить возможность перенести или продать виртуальные активы. При наличии правовых оснований и невозможности реализовать право другим способом может рассматриваться денежная компенсация.

"Но автоматического правила "платформа отказала в доступе – значит, обязана выплатить стоимость всего аккаунта" сейчас нет: основание и размер такой компенсации придется отдельно доказывать", – заключила Шевцова.

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