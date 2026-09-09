Москва внедрила ИИ-помощник для заполнения протоколов приема у участковых врачей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Голосовой искусственный интеллект теперь автоматически заполняет протоколы приема у всех участковых врачей взрослых городских поликлиник Москвы. Сервис доступен более чем трем тысячам специалистов, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помощник в фоновом режиме расшифровывает разговор врача и пациента и вносит в протокол сведения о жалобах, анамнезе, диагнозах, рекомендациях и другую информацию, прозвучавшую на приеме. В конце консультации врач проверяет подготовленный документ, при необходимости корректирует его и подписывает.

"В Москве мы внедряем новую модель работы участкового врача, которая предполагает непрерывное сопровождение пациента и ответственность не только за качество отдельного приема, но и за результат лечения и состояние здоровья в целом. Одним из таких решений стало автоматическое заполнение протоколов приема с помощью ИИ-помощника", – рассказала Ракова.

Она отметила, что за запуском стоит совместная работа разработчиков и врачей, чья обратная связь в течение нескольких месяцев помогала добиваться стабильного качества сервиса.

Летом ассистент участвовал в тестировании, выполняя функции участкового врача. Это испытание было особенно сложным для искусственного интеллекта, поскольку пациенты обращались с разнообразными жалобами, часто имели несколько заболеваний и длительную медицинскую историю. Система должна была точно интерпретировать речь, выделить важные клинические данные и правильно распределить их по разделам медицинского протокола.

Запуск сервиса стал частью новой модели работы участкового терапевта, которая предусматривает длительное наблюдение за пациентами своего участка. Врач, зная историю их здоровья, координирует диагностику и лечение, сотрудничает с узкими специалистами и отслеживает результаты терапии.

Ранее сервис уже начал работать у всех неврологов взрослых городских поликлиник. Первые результаты показали, что время сосредоточенного внимания врача к пациенту увеличилось более чем вдвое. Пациенты также выше оценили внимание специалиста, понятность его объяснений и доверие к назначенному лечению. Качество подготовленных искусственным интеллектом протоколов эксперты оценили в 4,8 балла из 5 возможных.

Система обучена на обезличенных данных реальных приемов, что помогает ей распознавать медицинскую терминологию. Все данные, включая расшифровки, передаются по защищенным каналам ЕМИАС.

В столичных поликлиниках также работают цифровые сервисы умного приема. Они призваны сократить число визитов, не требующих осмотра врачом, и сэкономить время специалистов и пациентов. Кроме того, в ряде случаев искусственный интеллект анализирует жалобы пациента, переданные при записи, данные электронной медицинской карты и рассчитывает риски заболеваний.

Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" стартовало серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным ИИ. В настоящее время 11 таких аппаратов уже работают в медучреждениях Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, а также в Алтайском и Ставропольском крае.

