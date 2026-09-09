Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 15:16

Шоу-бизнес

Анна Седокова поделилась своим мнением о T-Killah

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Певица Анна Седокова честно рассказала, что думает о T-Killah, с которым она знакома около 17 лет. Она высказалась на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает "Радио 1".

Артистов на протяжении этого времени неоднократно связывали слухи, в том числе о возможных отношениях в прошлом. Поводом для публикации стало реалити-шоу "Мастер игры". Поклонники певицы назвали T-Killah "самым мерзким" участником проекта. В ответ Седокова решила поделиться своим мнением об исполнителе и предположить, что могло повлиять на его поведение.

"Он на самом деле неплохой. Но я не знаю, кто его поломал так сильно когда-то и почему он несет эту травму с собой сегодня. У нас всегда есть выбор не предавать, но он всегда выбирал предавать. Надеюсь, он когда-то вновь поверит людям и поймет, что мир не соткан только из плохих людей", – заявила певица.

При этом артистка подчеркнула, что не считает T-Killah плохим человеком, несмотря на свои разочарования в прошлом. По ее мнению, за некоторыми его поступками может стоять болезненный опыт, который продолжает влиять на него.

Ранее сообщалось, что исполнительница Люся Чеботина стала студенткой Академии имени Гнесиных. Артистка поступила на факультет эстрадно-джазового искусства. Певица предположила, что по набранным баллам она могла бы претендовать на бюджетное место, однако решила не занимать его, чтобы сохранить такую возможность для другого абитуриента.

Читайте также


шоу-бизнес

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика