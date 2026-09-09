Анна Седокова поделилась своим мнением о T-Killah

Фото: legion-media.com/Usoev Gennady

Певица Анна Седокова честно рассказала, что думает о T-Killah, с которым она знакома около 17 лет. Она высказалась на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщает "Радио 1".

Артистов на протяжении этого времени неоднократно связывали слухи, в том числе о возможных отношениях в прошлом. Поводом для публикации стало реалити-шоу "Мастер игры". Поклонники певицы назвали T-Killah "самым мерзким" участником проекта. В ответ Седокова решила поделиться своим мнением об исполнителе и предположить, что могло повлиять на его поведение.

"Он на самом деле неплохой. Но я не знаю, кто его поломал так сильно когда-то и почему он несет эту травму с собой сегодня. У нас всегда есть выбор не предавать, но он всегда выбирал предавать. Надеюсь, он когда-то вновь поверит людям и поймет, что мир не соткан только из плохих людей", – заявила певица.

При этом артистка подчеркнула, что не считает T-Killah плохим человеком, несмотря на свои разочарования в прошлом. По ее мнению, за некоторыми его поступками может стоять болезненный опыт, который продолжает влиять на него.

Ранее сообщалось, что исполнительница Люся Чеботина стала студенткой Академии имени Гнесиных. Артистка поступила на факультет эстрадно-джазового искусства. Певица предположила, что по набранным баллам она могла бы претендовать на бюджетное место, однако решила не занимать его, чтобы сохранить такую возможность для другого абитуриента.