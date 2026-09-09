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09 сентября, 19:04

Происшествия

В США спасли мужчину, который упал в люк и провел там два дня

Фото: lafayettela.gov

В городе Лафайет, штат Луизиана, спасатели вызволили мужчину из ливневой канализации после того, как прохожий заметил торчащий из люка флаг. Об этом сообщает сайт местной радиостанции HOT 107.9.

Инцидент произошел днем на улице West Pont Des Mouton Road. К месту прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Спасатели нашли мужчину в подземном водостоке и опустили ему лестницу. На снимках, опубликованных пожарной службой, видно, как он самостоятельно выбирается наружу.

В пожарном департаменте Лафайета рассказали, что мужчина утверждает, будто провел в канализации около двух дней. Как он туда попал и действительно ли находился там все это время, пока неизвестно.

Ранее в Ленинградской области спасли мужчину, который застрял в дупле клена и провел там более суток. Спасатели спилили мешавшие ветки и с помощью веревочного оборудования спустили его на землю.

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