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17 июля, 15:07

Происшествия

В Ленинградской области мужчина провалился в дупло клена

Фото: MAX/"ЛЕНОБЛПОЖСПАС"

Мужчину, который застрял в дупле клена в городе Луга в Ленинградской области и провел там более суток, спасли. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета правопорядка и безопасности.

Информация о происшествии возле одного из домов на улице Гагарина поступила экстренным службам утром 17 июля. Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения провалился в дупло глубиной около двух метров, расположенное на высоте примерно четырех метров от земли.

Самостоятельно выбраться мужчина не смог, поэтому пробыл в дупле более суток. На место прибыл личный состав 135-й пожарной части "Леноблпожспаса", подведомственного региональному комитету правопорядка и безопасности.

Спасатели спилили мешавшие ветки, обеспечили безопасный доступ к пострадавшему и с помощью веревочного оборудования спустили его на землю. После этого мужчину осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей операция завершилась благополучно", – сказано в сообщении.

Ранее в Белгородской области пожарные сняли с дерева девочку и котенка, которого она пыталась спасти. Очевидцы рассказали, что в Новом Осколе котенок никак не мог спуститься с высокого дерева. Животное мяукало. Это услышали гуляющие рядом дети.

Одна из девочек решила помочь котенку и взобралась к пострадавшему на дерево. Однако перепуганное животное в этот момент вскарабкалось еще выше. В результате ребенок забрался высоко над землей и спуститься обратно уже не смог. Сотрудники МЧС установили лестницу и помогли подростку вернуться на землю. Также они спасли кота.

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