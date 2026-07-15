В Нижнем Новгороде спасли мужчину, застрявшего в мусоропроводе

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В Нижнем Новгороде спасателям пришлось демонтировать бетонную трубу мусоропровода в жилом доме, чтобы вытащить застрявшего в ней мужчину. Об этом сообщила городская администрация на своей странице во "ВКонтакте".

Инцидент произошел вечером 14 июля в жилом доме в Автозаводском районе. Мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться.

"Чтобы осторожно достать его, спасатели городского аварийно-спасательного отряда демонтировали конструкцию с соблюдением мер безопасности", – говорится в сообщении.

Мужчину передали бригаде скорой помощи. При осмотре серьезных травм у него не обнаружили.

"На главный вопрос, как он оказался в столь странном месте, мужчина решил не отвечать", – отметили в администрации.

Ранее в Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего в узком проеме между стеной дома и внешним блоком кондиционера. Информации о том, как мужчина попал в проем, нет. Самостоятельно выбраться он оттуда не смог.

Прибывшие спасатели сняли внешний блок кондиционера и помогли гражданину освободиться. Врачи осмотрели застрявшего и не нашли серьезных травм.

