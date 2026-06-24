Жители дома в Тюмени спасли стучавшего в потолок соседа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители многоквартирного дома в Тюмени спасли соседа с верхнего этажа, когда он стал стучать им в потолок. Они вызвали спасателей и врачей, сообщила пресс-служба регионального Депздрава.

По данным ведомства, вечером соседи услышали стук в потолок из квартиры 82-летнего мужчины. Они предположили, что он нуждается в помощи, однако дверь тот не открыл и продолжил стучать в потолок. Тогда женщина вызвала Тюменскую областную службу экстренного реагирования (ТОСЭР), полицию и скорую помощь.

"Сотрудники службы ТОСЭР вскрыли дверь. Внутри обнаружили лежащего на полу мужчину. Фельдшеры скорой помощи зафиксировали тяжелое состояние пациента", – указывается в сообщении.

Мужчина не мог отвечать на вопросы, однако он частично оставался в сознании. Пенсионер слышал, понимал команды и пытался их делать. В результате врачи его госпитализировали.

Ранее в Новосибирской области школьница спасла 92-летнюю пенсионерку. 14-летняя девочка услышала крики о помощи, когда зашла в подъезд своего дома в Бердске. Соседи позвонили в службу 112 и близким пенсионерки. Когда дверь удалось открыть, выяснилось, что женщина упала в ванну с очень горячей водой.

