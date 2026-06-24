Уголовное дело возбудили после крушения Ми-2 на Кубани

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Возбуждено уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, следователи завели дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Специалисты продолжают осматривать место крушения вертолета и прорабатывать разные версии произошедшего.

"Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий", – уточнили в СК.

Вертолет упал вблизи хутора Прикубанского в Славянском районе днем 24 июня. По предварительным данным, Ми-2 потерпел крушение во время проведения сельскохозяйственных работ. В результате авиакатастрофы пилот скончался.

