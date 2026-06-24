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24 июня, 18:56

Спорт

В РЭУ им. Плеханова заявили, что Нурмагомедов получил диплом еще в 2024 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов получил диплом об окончании Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова еще в 2024 году. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе вуза, комментируя слухи о том, что спортсмена уже третий год ищут для того, чтобы отдать документ.

СМИ ранее сообщали, что завершивший обучение в РЭУ имени Плеханова Нурмагомедов все еще не забрал диплом магистра. Уточнялось, что документ якобы находится в вузе и может быть направлен в архив.

В пресс-службе рассказали, что диплом боец получил в соответствии с регламентом.

Там напомнили, что все документы в вузе изготавливают и оформляют в установленном порядке, после чего передают владельцам. Они находятся в университете в течение года, после чего хранятся в архиве, если их не забирают. Это стандартный порядок для ведущих российских университетов.

Ранее Нурмагомедова сняли с рейса в США после конфликта с бортпроводницей. По информации журналистов, спортсмен находился в аварийном ряду, поэтому стюардесса спросила, сможет ли он оказать помощь пассажирам в случае ЧС.

Однако он не сразу понял, что от него хочет женщина, и начал спорить. В ответ на предложение пересесть в другое место боец отказался.

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