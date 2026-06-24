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24 июня, 18:57

Шоу-бизнес

Арзамасова заявила, что много общалась с Авербухом перед созданием семьи

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала, что они с супругом, продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом, много общались перед созданием семьи, передает сайт "Комсомольской правды".

По словам актрисы, они обо всем разговаривали и задавали друг другу вопросы, а ответы на них соединяли их "все больше и больше".

"Я хотела и предчувствовала все то прекрасное, что сегодня между нами есть", – сказала Арзамасова.

По ее мнению, когда человек встречает того, с кем видит свое будущее, он сразу это понимает. Знаменитость уточнила, что в этом случае нет необходимости в намеренном завоевывании сердца.

Также Арзамасова рассказала, что с Авербухом с самого начала общения были похожие вкусы в музыке, фильмах и театральных постановках. Позже выяснилось, что у пары схожи и бытовые привычки. Однако, уточнила актриса, они с супругом уважают свою разность.

Ранее Арзамасову заподозрили в ринопластике после публикации Авербухом ее фотографии. Поклонники обратили внимание, что нос актрисы изменился. Они спросили, является ли это следствием пластической операции. Артистка на домыслы фанатов не ответила.

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