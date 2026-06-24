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24 июня, 18:32

Политика

В США заявили, что после конфликта на Украине РФ может вернуться к расчетам в долларах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После завершения украинского конфликта Россия захочет вернуться к расчетам в долларах во внешнеторговых операциях. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC, передает RT.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что России приходится развивать альтернативные доллару платежные системы, так как американская валюта в современном мире используется в качестве политического оружия.

Лавров вспомнил, как президент США Дональд Трамп раскритиковал страны БРИКС за "вызов господству и доминированию доллара". В ответ на это, как отметил министр, Владимир Путин указывал, что Россия не отказывалась от доллара, а была "отрезана" от него.

Позже глава российского МИД подчеркивал, что злоупотребление главенствующим положением доллара в мире продолжается в невиданных масштабах. Россия, в свою очередь, отвергает методы торговых, экономических и валютных конфликтов.

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