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24 июня, 17:56

Происшествия

В Саратове пенсионер попал в больницу с ожогами из-за окурка в уличном туалете

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Саратове пенсионер получил ожоги из-за окурка в уличном туалете, который супруга чистила карбидом кальция. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.

Инцидент произошел на территории частного дома, расположенного на Коммунистической улице. Хозяйка приобрела карбид кальция и засыпала вещество в выгребную яму. Реакция с водой спровоцировала бурное выделение взрывоопасного газа.

Мужчина не знал о чистке туалета и бросил в яму окурок. Из-за вспыхнувших паров газа на нем загорелась одежда. Пострадавший получил ожоги и был доставлен в больницу. Подробностей о его состоянии неизвестно.

Ранее в Башкирии мужчину обвинили в поджоге жены и тещи. По данным СК, в квартире злоумышленник поругался со своей супругой, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина скончалась в больнице, а ее мать умерла от отравления продуктами горения. Вспыхнувший пожар также уничтожил жилое помещение и повредил соседнюю квартиру.

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