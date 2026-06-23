Женщина на Алтае чуть не ослепила любовницу мужа, плеснув в нее уксусную кислоту

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Женщина в Алтайском крае чуть не ослепила любовницу мужа, плеснув ей в лицо концентрированную уксусную кислоту. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Во время застолья, где была семейная пара и их общие знакомые, одна из женщин, выпив алкоголь, вдруг призналась, что является любовницей мужчины. Вместе они собирались отправиться в поездку и уже купили для этого билеты.

Услышав это, жена плеснула в ее лицо содержимое бутылки с уксусной кислотой. Любовница получила химический ожог роговицы, а также конъюнктивы правого глаза второй степени. Трaвмы привели к тому, что у нее упало зрение.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Та признала свою вину и получила наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, с нее взыскали 9 200 рублей в счет возмещения имущественного ущерба и 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее во время похорон в Мексике вдова заметила женщину, которая сильно плакала. Подойдя к ней, вдова выяснила, что та являлась любовницей ее умершего мужа. Между женщинами возник конфликт, который перерос в драку прямо возле гроба.

