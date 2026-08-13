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13 августа, 19:52

Политика

Лавров заявил, что РФ будет сама выбирать цели для ответа на пиратство стран Запада

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Россия будет самостоятельно определять цели для ответных мер на разбой и пиратство западных государств, необязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ИС "Вести".

По словам главы МИД РФ, Владимир Путин четко обозначил, что Москва ответит зеркально на все попытки захвата торговых судов, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Однако, по его словам, РФ не станет ограничиваться районами, где "новоявленные миротворцы" будут совершать беззаконие.

"Мы будем выбирать цели сами. И целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство. Решать будем мы, как с этими судами обходиться", – подчеркнул Лавров.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия может атаковать все торговые суда в нейтральных водах, если есть достаточные подозрения, что они доставляют грузы в интересах противника.

Медведев пояснил, что под "теневым флотом" западные страны подразумевают обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в интересах России. Такой флаг считается "удобным", так как судно регистрируют в другом государстве, чтобы сэкономить на налогах и регулировании. К подобным странам он отнес Панаму, Маршалловы Острова, Либерию, Мальту, Багамы, Бермуды, Белиз, Каймановы Острова, Кипр и Сейшелы.

По словам Медведева, страны Евросоюза не имеют права задерживать такие суда ни по Конвенции по международному морскому праву 1982 года, ни по национальному законодательству. Он назвал такие ситуации произволом. Политик обратил внимание, что корабли государств Западной Европы тоже ходят под другими флагами.

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