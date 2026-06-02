01:42

Захарова назвала безосновательными оправдания Франции задержания танкера Tagor

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Французская сторона безосновательно оправдывает задержание танкера Tagor у берегов Бреста, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что представители Франции оправдываются статьей 110 конвенции, которая предусматривает возможность проведения осмотра судна в открытом море, если оно "не имеет национальности".

"Заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя", – добавила Захарова.

Дипломат указала, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море. Однако не предусматривается возможность принудительно изменять маршрут судна и его конвоировать из открытого моря в порт государства.

Захарова также прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что судно было перенаправлено во французский порт из-за "международных санкций". Представитель МИД подчеркнула, что международными являются только те санкции, которые были утверждены Совбезом ООН.

"Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под "удобными" флагами", – отметила Захарова.

О задержании следовавшего из России нефтяного танкера Tagor стало известно 1 июня. Операция была проведена в Атлантическом океане Военно-морскими силами Франции при поддержке Великобритании и других партнеров. На борту находились 23 члена экипажа.

В посольстве РФ в Париже заявили, что капитаном судна является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келленберже уточнил, что россиянин не раз отказывался выполнять указания французских военных, из-за чего возникла необходимость взять танкер силой под контроль.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал незаконным задержание Францией танкера Tagor. По его словам, подобные действия граничат с международным пиратством. Представитель Кремля добавил, что российская сторона продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов.

