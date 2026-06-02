Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году

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Россиян ожидает только одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году – с 15 по 20 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирину Рогалеву.

Это обусловлено переносом выходного дня с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля, чтобы создать непрерывные трехдневные выходные с 21 по 23 февраля. При этом официально производственный календарь на 2027 год пока еще не был утвержден правительством России.

В текущем году шестидневных рабочих недель для россиян, работающих по пятидневному графику, не ожидается.

При этом запланированы три короткие рабочие недели. Первая будет в июне: она продлится четыре дня – с 8-го по 11-е число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в честь Дня России, благодаря чему отдых составит три дня подряд.

Несмотря на это, лето 2026-го станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние три года. При стандартной пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. В 2025 году было 63 рабочих дня и 29 – выходных.