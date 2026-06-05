Сборная России обыграла команду Буркина-Фасо в товарищеском матче

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Сборная России по футболу одержала победу над командой Буркина-Фасо в BetBoom товарищеском матче, передает ТАСС.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась со счетом 3:0. На матче присутствовали 41 035 зрителей.

Голами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. Также с 42-й минуты команда Буркина-Фасо играла в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Уэдраого.

Российская сборная по футболу проведет еще один товарищеский матч – 9 июня в Калининграде Россия сыграет с Тринидад и Тобаго. Это станет третьим матчем национальной команды на "Калининград Арене". Россияне принимали здесь Швецию и Казахстан.