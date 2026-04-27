Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 14:31

Спорт

Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

28 мая россияне сыграют с Египтом на стадионе "Миср" в Каире. Египетская команда будет готовиться к чемпионату мира, где на групповом этапе выйдет против Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

5 июня сборная России встретится с Буркина-Фасо в Волгограде. С данной командой российские спортсмены уже встречались. За Буркина-Фасо на поле выступает форвард "Ахмата" Мохамед Конате.

На "Волгоград Арене" уже трижды проводились матчи национальной команды. Все они завершились в пользу России. В 2023 году здесь поражение потерпела Куба, в 2024-м – Сирия, а в ноябре 2025 года – Иран.

9 июня в Калининграде Россия сыграет с Тринидад и Тобаго. Это станет третьим матчем национальной команды на "Калининград Арене". Россияне принимали здесь Швецию и Казахстан.

Ранее Минспорт РФ утвердил приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе, который начнет действовать с сезона-2026/27. Со следующего сезона командам РПЛ будет разрешено иметь в заявке не более 12 иностранных игроков, а одновременно на поле смогут находиться не более 7 легионеров.

Столичные ФК "Спартак" и "Динамо" отметились победами в 27-м туре РПЛ

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика