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04 июня, 21:20

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Путин: Европа не может быть посредником, поскольку напрямую содействует Украине

Путин высказался о посредничестве ЕС в переговорах по Украине

Фото: РИА Новости/POOL/Валерий Шарифулин

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Евросоюз (ЕС) не может быть посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Президент РФ напомнил, что ЕС напрямую содействует государству, с которым у России возник конфликт. Таким образом, как указал Путин, европейские страны фактически втянуты в боевые действия.

Российский лидер объяснил, что для того, чтобы быть посредником в переговорах, нужно иметь нейтралитет.

Ранее замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны "гнут свою линию" по поводу конфликта на Украине, не имеющую ничего общего с политическими и военными реалиями. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о том, что Европа не может быть посредником в переговорах.

Любинский указал на то, что из разных европейских столиц звучат разные позиции. Однако, по его словам, эти позиции нельзя воспринимать как единую точку зрения Европы.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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