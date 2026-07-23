Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске ликвидировали после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона поблагодарил пожарных за работу и проявленный героизм. Он также добавил, что ранения получили пять человек, один из них госпитализирован. В зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.

Атака вражеских дронов произошла в ночь на 22 июля. Также повреждения получил логоцентр в Краснодаре. В результате одна девушка погибла, еще десять человек пострадали.

СК России возбудил уголовные дела по статье "Теракт". Для пострадавших предпринимателей организовали работу горячей линии. Также сообщалось, что семьям погибших и пострадавшим сформировали выплаты.