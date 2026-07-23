Суд приговорил приемную дочь певицы Кравец к условному сроку за мошенничество

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Суд в Москве приговорил к 2,5 года условно приемную дочь певицы и модели Алены Кравец Даниэллу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Геннадий Кузьмин.

"Обжаловать решение не планируем", – уточнил он.

Адвокат отметил, что Даниэлла оказалась втянута в мошенническую схему. Она сообщила код из СМС неизвестным, которые затем стали ей угрожать обвинением в госизмене. Они заставили девушку отправить по почте крупную сумму денег, которые ей передал курьер.

Затем выяснилось, что деньги принадлежали мужчине, несовершеннолетняя дочь которого также попала под влияние мошенников, сказал Кузьмин.

В прошлом году стало известно, что Кравец отдала свою приемную дочь в психиатрическую клинику еще в 2021 году, когда ей было 14 лет, перед тем как сдать девочку в детский дом. Даниэлла рассказывала, что во время опекунства певицы чувствовала себя куклой. Также, по ее словам, Кравец ее била и "таскала за волосы".

