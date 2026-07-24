24 июля, 09:59Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево
Фото: 123RF.com/minhchungbui
Столичный аэропорт Шереметьево снял ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Меры вводились с целью обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в авиагавани начали действовать в ночь на 24 июля. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Аналогичные меры продолжают действовать в Домодедово. Пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания.