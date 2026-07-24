Ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

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Столичный аэропорт Шереметьево снял ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

Меры вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в авиагавани начали действовать в ночь на 24 июля. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры продолжают действовать в Домодедово. Пассажиров предупредили о возможных корректировках расписания.

