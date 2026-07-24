24 июля, 16:42Происшествия
В Москве с владельца Lamborghini взыскали 665 штрафов на 1,4 млн рублей
Фото: r77.fssp.gov.ru
Судебные приставы столицы взыскали с владельца автомобиля Lamborghini 665 штрафов на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ФССП по Москве.
По данным ФССП, 41-летний москвич не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения даже после того, как пристав вынес запрет на продажу суперкара. В ходе совместного рейда с сотрудниками Госавтоинспекции машина была найдена, арестована и эвакуирована на спецстоянку.
Только после этого владелец авто оплатил все штрафы и исполнительский сбор в размере 937 тысяч рублей. Общая выплата превысила 2,3 миллиона рублей.
Ранее в Москве автомобиль переместили на штрафстоянку после 33 неоплаченных штрафов. Арест на машину был наложен из-за того, что владелица систематически парковалась под запрещающими знаками. Задолженность составила около 100 тысяч рублей.