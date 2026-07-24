Аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск воздушных судов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ограничения на работу столичного аэропорта Внуково сняты. Об этом сообщает Росавиация.

Воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы. Пассажирам рекомендовали свериться с актуальным расписанием рейсов на табло.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры ранее принимали в авиагаванях Шереметьево и Домодедово, однако позднее они были сняты.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщал о нейтрализации над небом Москвы 5 вражеских БПЛА. Всего с утра 24 июля уничтожено уже 16 дронов.