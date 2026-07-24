Шесть человек погибли в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове

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Шесть человек погибли и еще 26 пострадали в результате ракетной атаки на предприятие в Кирове. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Александр Соколов.

По словам губернатора, в настоящий момент медики оказывают раненым необходимую помощь. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

"Пожар потушен. Устраняются последствия – восстановлено водоснабжение и подача электричества. Проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего примем решение об оказании помощи", – добавил Соколов.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. В результате пострадали пять человек. В частности, в селе Красный Октябрь дрон ударил по машине на территории одного из предприятий. Мужчина получил осколочные ранения рук и ног.

