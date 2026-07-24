СФ расширил возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, расширяющий возможности заключения контракта с Вооруженными силами России для граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации.

Изменения вносятся в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе". Новые положения устраняют препятствия для поступления на службу по контракту во время мобилизации, военного положения или военного времени, которые существовали ранее.

В частности, теперь граждане, осужденные за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, а также животных и растений, внесенных в Красную книгу РФ, а также за незаконный оборот наркотиков, смогут заключать контракты.

Также предусмотрена возможность заключения контракта для лиц, осужденных за участие в бандах, преступных сообществах, нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и незаконное приобретение, хранение и хищение ядерных материалов.

После подписания нормы президентом она вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее Совфед одобрил закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушение особого режима на специальных объектах в военных городках. Теперь за соответствующее нарушение гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 25 тысяч рублей, юридическим лицам – от 30 до 100 тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация орудия совершения правонарушения.