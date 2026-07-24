Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 12:36

Политика

СФ расширил возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых граждан

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, расширяющий возможности заключения контракта с Вооруженными силами России для граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации.

Изменения вносятся в статью 34 закона "О воинской обязанности и военной службе". Новые положения устраняют препятствия для поступления на службу по контракту во время мобилизации, военного положения или военного времени, которые существовали ранее.

В частности, теперь граждане, осужденные за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, а также животных и растений, внесенных в Красную книгу РФ, а также за незаконный оборот наркотиков, смогут заключать контракты.

Также предусмотрена возможность заключения контракта для лиц, осужденных за участие в бандах, преступных сообществах, нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и незаконное приобретение, хранение и хищение ядерных материалов.

После подписания нормы президентом она вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее Совфед одобрил закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушение особого режима на специальных объектах в военных городках. Теперь за соответствующее нарушение гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 25 тысяч рублей, юридическим лицам – от 30 до 100 тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация орудия совершения правонарушения.

Читайте также


политикаобщество

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика