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17 июля, 13:01

Политика

Совфед одобрил закон о штрафах за нарушение режима на военных объектах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 100 тысяч рублей за нарушение особого режима на специальных объектах в военных городках.

Речь идет о внесении изменений в КоАП России. За нарушение особого режима на военных объектах в закрытых военных городках гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 25 тысяч рублей, юридическим лицам – от 30 до 100 тысяч рублей. Также предусмотрена конфискация орудия совершения правонарушения.

Кроме того, из кодекса исключат штрафы за установку прицелов ночного видения на гражданском и служебном оружии. Ранее Владимир Путин подписал закон, в том числе снимающий соответствующий запрет.

До этого президент подписал закон, запрещающий депортацию принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ иностранцев. Нововведения затронут людей без гражданства и иностранцев, которые служили и продолжают службу по контракту. Кроме того, это актуально для тех, кто воевал в составе ВС РФ или других воинских формированиях.

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