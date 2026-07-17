Сергунина сообщила об открытии пятого сезона столичного проекта "Контуры культуры"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В столице начался прием заявок на участие в пятом сезоне арт-проекта "Контуры культуры". Показать свое мастерство приглашают художников со всей России. Для этого нужно прислать до трех авторских эскизов по заданной теме до 16 августа, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Тема юбилейного сезона – новая цифровая реальность, в которой современные технологии и виртуальные миры становятся частью повседневной жизни. Участники предложат визуальные решения для двух площадок – Московского кластера видеоигр и анимации и будущего кластера медиатехнологий. Работы победителей украсят входной атриум, лестничные пролеты, лифтовые холлы и другие общественные пространства", – рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, суммарная площадь художественных композиций составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Конкурсанты могут интегрировать в свои эскизы элементы видеоигрового и анимационного миров: персонажей, мифы, архитектуру, механику, а также инструменты и процесс их создания – от компьютерной графики до 3D-моделирования.

Эксперты оценят соответствие произведений требованиям, профессиональный уровень исполнения, оригинальность и адаптивность идеи под конкретную локацию с учетом ее интерьера и функционального назначения. На основе этих параметров определят 10 победителей, которые воплотят свои проекты в жизнь.

Финальный этап пройдет осенью. Посетители кластеров смогут понаблюдать за работой художников на площадках, пообщаться с ними, а еще побывать на лекциях, экспертных сессиях и других мероприятиях просветительской программы с участием представителей креативных индустрий.

Прием заявок открыт на официальном сайте проекта "Контуры культуры". За четыре сезона работы участников украсили около 60 городских площадок.

Ранее в столице подвели итоги 11-го сезона конкурса "Дизайн-цех". 120 художников, дизайнеров, маркетологов и студентов профильных направлений вузов создали концепции сувенирной продукции для пяти столичных учреждений культуры, таких как Московский зоопарк, музеи-заповедники "Коломенское – Измайлово" и "Останкино и Кусково".