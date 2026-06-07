Городские сады открылись на бульварах столицы в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Городские сады появились на столичных бульварах в рамках проекта "Лето в Москве" и фестиваля "Сады и цветы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На Страстном бульваре объединили природу и творчество. Там собираются художники и пишут картины. Посетители могут понаблюдать за их работой.

Украшают бульвар цветники округлой формы. Там высадили розы, гортензии, хвойные растения, декоративные травы и сезонные цветы.

Пространство на Чистопрудном бульваре сочетает эстетику английского сада и театральное искусство. Растения придают этому месту ощущение порядка и уравновешенности.

Посетители могут увидеть сад с аллеями и живыми изгородями. Для оформления пространства использовались гортензии, туи и многолетники. Его также украшают английские скамейки и арки с розами.

На театральную тематику указывают маски, веера и сценические элементы, украшающие сад. В центре установлена сцена для проведения концертов. При этом наблюдать можно как со специальных мест, так и со скамеек.

Цветной бульвар украсили торговые павильоны и детские игрушки – юла, лошади, медведи. Дети могут там поиграть, а взрослые – спокойно отдохнуть.

Там же есть 100-метровая "Босоногая тропа" из разных материалов, по которой можно пройти босыми ногами. Вдоль нее установлены арт-объекты в виде игрушек. Самым необычным стал четырехметровый надувной слон.

"Лето в Москве" продлится до 6 сентября. В его рамках, в частности, ожидается традиционный Красочный забег. 7 июня участникам предстоит преодолеть 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте до Цветного бульвара у Трубной площади. Старт назначен на 10:00.