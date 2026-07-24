Совет Федерации одобрил закон о благоустройстве лесных тропинок

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Совет Федерации одобрил закон, который разрешает благоустройство пешеходных, беговых и велосипедных дорожек на месте уже существующих в лесах тропинок. В Госдуму документ внесли сенаторы Александр Двойных, Сергей Аноприенко и Игорь Тресков, а также депутат Александр Коган.

Изменения будут внесены в Лесной кодекс РФ. Станет возможным проводить благоустройство, в частности, дорожек, которые проходят под кронами деревьев и на участках рекреационного значения.

Мера коснется именно городских лесов. Одним из важных условий проведения каких-либо работ считается отсутствие сплошных и выборочных рубок деревьев.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил ТАСС, что в рамках благоустройства рабочие смогут нанести гравийное покрытие на дорожки, обновить освещение и информационные щиты. Изменения, по его словам, направлены на защиту леса.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешает благоустройство лесных тропинок. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.