Природные и исторические территории Москвы ждет комплексное развитие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большая программа обновления и озеленения городских парков проходит в Москве. Она затронет сразу 16 природных и исторических территорий столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Основой программы стал комплексный подход, сочетающий бережное сохранение уникального историко-культурного наследия Москвы с созданием современных, удобных и комфортных общественных пространств для жителей", – сказано в сообщении.

Особое внимание уделят созданию качественной инфраструктуры, восстановлению утраченных элементов исторического облика усадеб и парков. В этих местах появятся современные детские и спортивные площадки, новые веломаршруты, улучшенная инфраструктура в лесных зонах и у водоемов.

Парк Горького

Очередной этап обновления парка начался в этом году. Преобразования ждут зону у арки главного входа. Там появятся лавочки, паровые арт-объекты, новое покрытие. В этом пространстве возведут искусственные холмы, поставят декоративные клумбы и травы, посадят цветущие растения.

Со стороны Крымского Вала сделают более вместительную и удобную парковку. В партерной зоне установят современные фонари, урны, лавочки, появятся новые кустарники и деревья, возведут павильоны для кафе и сервисов. На Фонтанной площади сделают современный водный арт-комплекс. Там же обустроят спорткластер с пунктом проката и двумя площадками.

Музей-заповедник "Коломенское"

В этом месте ремонт ждет городошную площадку, рядом поставят павильон с раздевалками, воркаут-зона будет обновлена. Специалисты модернизируют хозяйственный двор, появится еще одна детская площадка.

В порядок приведут плиточное мощение возле дворца царя Алексея Михайловича, заменят покрытие основных транзитных дорожек, а также установят системы видеонаблюдения и Wi-Fi-оборудование. Три пропускных пункта будут заменены, появится один новый.

Парк "Сокольники"

В рамках программы здесь обновят зоны у каскада Оленьих прудов. На остров Большего Оленьего пруда планируют вернуть беседку и восстановить к ней мост. Появится новая прогулочная зона, будет отремонтирована детская площадка.

На месте спортивных площадок сделают зону для сдачи нормативов физической подготовки, место для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями и старшего поколения, также в планах – большая воркаут-площадка.

У Нижнего Майского пруда специалисты возвратят павильон кафе "Озерное" в историческом стиле и возведут павильон-беседку для проведения небольших массовых мероприятий.

Сад имени Н. Э. Баумана

Обновления сада планируют завершить в 2026 году. Главная цель – сделать это пространство более привлекательным и комфортным для гостей. В парке собираются обновить павильоны около центральной аллеи, у северного входа поставят кадки с деревьями.

В порядок также приведут ограждения воркаут-зоны и трибуны. Специалисты проведут дополнительное озеленение.

Зона отдыха "Борисовские пруды"

В этом месте появятся пляжные зоны с зонтами, лежаками, раздевалками и душевыми. Для любителей спорта оборудуют спортивные площадки, в том числе и волейбольные.

Особое внимание уделят комфорту и безопасности. В парке обновят существующую инфраструктуру и сделают дополнительное освещение.

Парк имени Юрия Лужкова

В этом месте планируют обновить сцену на главной площади и остальную территорию. Везде заменят покрытия, отремонтируют лестничные спуски амфитеатра и фонтан. В центральной части парка сделают современную подсветку, флагштоки и новые павильоны охраны. Большая инсталляция появится у южного входа.

Природно-исторический парк "Битцевский лес"

В парке продолжают работу над современной спортивной базой. Главный проект – флагманская лыжная трасса с искусственным оснежением. Она даст возможность продлить зимний сезон и пользоваться трассой в малоснежные зимы.

"Маршрут будет создан на базе существующей лыжни и свяжет спортивный клуб "Альфа-Битца" и лыжную базу "Поляны Бутово". Для этого проведут работы на участке протяженностью около 15 километров", – уточняется в сообщении.

Рядом с парком возведут спортивную площадку с хоккейной коробкой. Зимой там можно будет кататься на коньках, летом она подойдет для игровых видов спорта.

Измайловский парк

В Измайловском парке обновят лыжную инфраструктуру. В частности, появится система искусственного оснежения. Для посетителей сделают прокат лыжного снаряжения.

Национальный парк "Лосиный остров"

В парке также модернизируют лыжную трассу. Для этого установят систему искусственного оснежения, павильоны проката снаряжения. В этом месте сделают информационные стенды с картами маршрутов, появятся кафе для отдыха.

Кроме того, новый пешеходный мостик собираются построить через Яузу. Он должен сделать прогулки более безопасными и комфортными.

Природно-исторический парк "Тушинский"

"Центральным элементом станет обновленная лыжероллерная трасса протяженностью 11,1 километра. На ней смонтируют систему искусственного оснежения, что позволит использовать трассу зимой даже при отсутствии естественного снега", – сказано в публикации.

Летом по трассе можно будет кататься на роллерах. В планах – построить пункты проката снаряжения, кафе, оборудовать местность системами видеонаблюдения и современным освещением. Все дорожки будут отремонтированы.

Терлецкий лесопарк

В Терлецком лесопарке обновят некоторые участки. В частности, внимание обратят на тропинки и велодорожки. В порядок приведут и территории, вдоль которых катаются на велосипедах.

Музей-усадьба "Останкино"

В музее-усадьбе продолжают восстанавливать исторический облик усадебного ансамбля.

"Регулярный увеселительный сад Шереметевых, разбитый в 1793–1795 годах и сохранивший оригинальную планировку эпохи, обретет свою первоначальную форму и станет уютным местом для прогулок москвичей и гостей города", – добавили в пресс-службе мэра Москвы.

Во время реставрации планируется воссоздать партерную часть комплекса в стиле французского регулярного парка, там установят скамейки.

Также в парке сделают свадебный павильон, визит-центр, обновленные пропускные пункты. Специалисты хотят восстановить историческое берсо, отреставрировать скульптуры и беседки, высадить там деревья и кустарники.

Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино"

В рамках программы здесь будет обновлено 374 гектара. Главная цель – сделать пространство современным и удобным для жителей и гостей столицы, при этом сохраняя природу и исторический облик.

В частности, специалисты планируют увеличить количество зон для отдыха на свежем воздухе, спокойных прогулок. В парке обновят павильоны, сцену, фонтаны.

На территории построят современные детские и спортивные площадки, специальные зоны для выгула собак, скейт-парк. Также там появятся ледовый каток, рестораны и кафе, пункты проката, творческая мастерская и коворкинг.

Коробковский сад

Преображение Коробковского сада планируют завершить в 2027 году. К этому времени там должны сделать теннисные корты, современные детские игровые зоны, площадки для воркаута и падела.

Зона с лавочками появится в яблоневом саду. Около воды сделают места для пикника и беседки. Кроме того, в саду поставят чайный павильон и летний кинотеатр.

Парк "Красная Пресня"

В рамках программы будет восстановлен исторический облик парка и прудов-каналов. Планируется обновить зоны отдыха, пешеходные дорожки, в каналах установят плавающие фонтаны.

Новый павильон для проката лодок появится на островах парка. Также там возведут павильон-сцену, сделают пространство для занятий йогой, зону с качелями и кофейные точки.

Лефортовский парк

В рамках благоустройства специалисты отреставрируют грот, беседку Петра I, плотину Венеры. В порядок будут приведены фонтаны и пруды, пройдет озеленение территории. Для посетителей сделают современные спортивные и детские площадки.

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