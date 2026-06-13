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13 июня, 10:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал о реставрации церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Нижний иконостас отреставрируют в старинной Церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в МАХ.

"Ее строили в 1704–1723 годах по указу Петра I под руководством архитектора Ивана Зарудного. По легенде, император лично принимал участие в составлении чертежей. Облик церкви дополняет богато украшенная лепниной колокольня, построенная в 1745-м", – написал он.

После революции там находилась Московская духовная академия, однако в середине 1930-х годов храм закрыли и разместили в нем склад, а затем там начал работать НИИ геофизических методов разведки.

В 1992 году здание вернули Русской Православной Церкви. В настоящее время оно признано объектом культурного наследия федерального значения. В 2021 году город начал комплексные работы по восстановлению фасадов и интерьеров памятника архитектуры.

В частности, специалисты восстановили шедевры церковной масляной живописи, скрытой под пятью слоями обоев, отреставрировали фасады в стиле московского барокко, натуральные каменные и доломитовые полы, лепной декор, чугунные лестницы и ограды.

Между тем в Москве продолжится реставрация ансамбля Донского монастыря. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В монастыре более 30 памятников истории и архитектуры. Специалисты уже вернули исторический облик Дому настоятеля 1749 года, привели в порядок фасады и купола "Нового" собора 1684–1689 и 1748 годов.

Собянин: в 2025 году завершена реставрация 14 памятников религиозного назначения

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