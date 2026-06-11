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11 июня, 12:23

Мэр Москвы

Собянин: в Москве продолжат комплексную реставрацию ансамбля Донского монастыря

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжится реставрация ансамбля Донского монастыря, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что Донской ставропигиальный мужской монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. В нем более 30 памятников истории и архитектуры.

Комплексная реставрация продолжается уже несколько лет за счет федерального и городского бюджетов, а также помощи меценатов. Проекты реставрации Малого (Старого) собора и церкви Архангела Михаила были удостоены премии "Московская реставрация" в 2016 и 2017 годах.

В рамках прошедших работ специалисты вернули исторический облик Дому настоятеля 1749 года, привели в порядок фасады и купола "Нового" собора 1684–1689 и 1748 годов, а также 9 из 12 крепостных башен.

"Впереди – завершение реставрации башни № 10 и восстановление храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом великомученицы Екатерины", – подытожил градоначальник.

Ранее в столице закончилась реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево. Объекту вернули исторический облик и готовят его к современному использованию. Там откроют культурный центр с концертным и выставочным залами, лекторий, библиотеку, зимний сад, ресторан и оранжерею.

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