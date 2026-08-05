В России будут использовать беспилотники для выявления нарушений на участках недр

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Правительство РФ разрешило использовать данные с беспилотников для назначения внеплановых проверок на участках недр. Соответствующее постановление, с которым ознакомился ТАСС, вступит в силу 1 октября 2026 года.

Документ утверждает перечень признаков нарушений, выявленных с помощью БПЛА, которые станут основанием для геологического надзора. В частности, инспекторы смогут инициировать проверку, если дроны зафиксируют горные работы за границами лицензионного участка.

Поводом для визита контролеров также станет добыча полезных ископаемых на участках, выделенных только под геологоразведку, и обнаружение с воздуха мест хранения отходов недропользования.

До этого Росрыболовство получило право использовать дроны для инспекций. Главное условие – использование БПЛА не должно нарушать законодательство о государственной тайне.

В список задач воздушного мониторинга входит выявление незаконного строительства в береговой зоне, слива сточных вод, использования запрещенных средств лова.