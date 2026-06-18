Разведывательный микродрон размером с комара представили в Китае

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В Национальном университете оборонных технологий КНР представили бионический аппарат размером с комара для скрытной разведки и спецопераций. Об этом сообщает China Army.

Микродрон весит менее 0,3 грамма и имитирует полет насекомого за счет высокой частоты взмахов крыльями – около 500 в секунду. Несмотря на миниатюрность, устройство можно оснастить оборудованием для выполнения шпионских задач. Это дает ему высокую скрытность и позволяет проникать на объекты, недоступные для других средств.

Однако у разработки есть и ограничения. Во-первых, из-за малого ресурса батарей время нахождения дрона в воздухе остается непродолжительным. Во-вторых, из-за крайне малого веса сильный ветер может снести аппарат или сбить его с курса.

Ранее сообщалось, что Пентагон хочет создать в Миссисипи новый испытательный полигон для беспилотников. По данным СМИ, проект должен расширить действующие испытательные площадки в Космическом центре NASA имени Джона Стенниса.