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04 августа, 21:51

В мире

В Австрии зафиксирован абсолютный температурный рекорд в 40,8 градуса

Фото: legion-media.com/Wolfgang Simlinger

В пригороде Вены 4 августа температура воздуха достигла 40,8 градуса, что стало абсолютным рекордом для Австрии за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила газета Kronen Zeitung.

Как отмечает издание, предыдущий национальный рекорд составлял 40,5 градуса и был установлен в Бад-Дойч-Альтенбурге в 2013 году. 3 августа этот показатель был повторен, а затем превышен.

Уточняется, что в связи с аномальной жарой в Восточной Австрии действует максимальный уровень опасности. Некоторые автомобильные дороги закрыты. В федеральной земле Бургенланд произошел лесной пожар.

Кроме того, наивысший уровень пожарной опасности объявлен в пойме Дуная Лобау, популярной зоне отдыха. Уровень воды в Дунае опустился до исторически низких значений, до этого так было только в 2003 и 2018 годах.

Аномально жаркая погода фиксируется в Европе с начала лета. В ряде стран столбики термометров превышают 40 градусов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за одну неделю в июне в Европе от жары скончались более 1,3 тысячи человек.

Новости мира: ущерб от аномальной жары и пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

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