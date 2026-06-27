В Чехии воздух прогрелся до рекордных 40,6 градуса

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Температура в Чехии поднялась до 40,6 градуса. Это стало рекордом, сообщила пресс-служба гидрометеорологического института страны.

Предыдущий рекорд в 40,4 градуса зафиксировали в августе 2012 года. При этом, по словам синоптиков, 28 июня будет еще жарче. Воздух может прогреться до 41 градуса.

В Чехии подобной жары не было за всю историю почти 300-летнего наблюдения за погодой.

Ранее аномальная жара накрыла Францию. Из-за этого администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта. Кроме того, по аналогичной причине было сокращено время работы музея Лувр.

По данным СМИ, по меньшей мере 193 миллиона человек могут столкнуться с экстремальной жарой в Европе. Температура воздуха будет выше 35 градусов тепла. Также ожидается смещение аномальной жары на восток.

