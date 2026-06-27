Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 17:48

В мире

В Чехии воздух прогрелся до рекордных 40,6 градуса

Фото: 123RF.com/b believeinme33

Температура в Чехии поднялась до 40,6 градуса. Это стало рекордом, сообщила пресс-служба гидрометеорологического института страны.

Предыдущий рекорд в 40,4 градуса зафиксировали в августе 2012 года. При этом, по словам синоптиков, 28 июня будет еще жарче. Воздух может прогреться до 41 градуса.

В Чехии подобной жары не было за всю историю почти 300-летнего наблюдения за погодой.

Ранее аномальная жара накрыла Францию. Из-за этого администрация Эйфелевой башни сократила время посещения объекта. Кроме того, по аналогичной причине было сокращено время работы музея Лувр.

По данным СМИ, по меньшей мере 193 миллиона человек могут столкнуться с экстремальной жарой в Европе. Температура воздуха будет выше 35 градусов тепла. Также ожидается смещение аномальной жары на восток.

Читайте также


за рубежомпогода

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика