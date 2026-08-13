Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 05:25

Политика

Россияне в Канаде стали чаще интересоваться переездом на родину

Фото: depositphotos/selensergen

Россияне, проживающие в Канаде, стали активнее интересоваться переездом в Россию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство в Оттаве.

"В прошлом многие иммигранты выбирали "страну кленового листа" для профессиональной самореализации и комфортной пенсии. Сейчас же на фоне затяжных экономических проблем жить в Канаде стало дороже, наблюдаются проблемы с трудоустройством, усугубляется жилищный кризис", – пояснили в посольстве.

Там отметили, что в первом полугодии 2026 года зафиксирован рост интереса к государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников. С начала года было выдано 61 свидетельство участникам программы.

Заявки поступают из большинства провинций страны. Наибольшую активность проявляют Манитоба, Онтарио и Альберта, где находятся крупные русскоязычные общины.

Также посольство обрабатывает обращения граждан Канады для получения виз в соответствии с указом президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке тех, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. За период с 2025 по 2026 год канадцам было выдано 69 подобных виз.

Ранее сообщалось, что граждане Норвегии и стран Евросоюза обращаются в посольство России с заявлениями на участие в государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Дипмиссия активно работает по этому вопросу в тесном взаимодействии с МВД России.

Кроме того, за первое полугодие 2026 года российские дипломатические представительства в ФРГ выдали 570 свидетельств по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников.

Читайте также


политика

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика