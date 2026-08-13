Россияне в Канаде стали чаще интересоваться переездом на родину

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Россияне, проживающие в Канаде, стали активнее интересоваться переездом в Россию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство в Оттаве.

"В прошлом многие иммигранты выбирали "страну кленового листа" для профессиональной самореализации и комфортной пенсии. Сейчас же на фоне затяжных экономических проблем жить в Канаде стало дороже, наблюдаются проблемы с трудоустройством, усугубляется жилищный кризис", – пояснили в посольстве.

Там отметили, что в первом полугодии 2026 года зафиксирован рост интереса к государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников. С начала года было выдано 61 свидетельство участникам программы.

Заявки поступают из большинства провинций страны. Наибольшую активность проявляют Манитоба, Онтарио и Альберта, где находятся крупные русскоязычные общины.

Также посольство обрабатывает обращения граждан Канады для получения виз в соответствии с указом президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке тех, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. За период с 2025 по 2026 год канадцам было выдано 69 подобных виз.

Ранее сообщалось, что граждане Норвегии и стран Евросоюза обращаются в посольство России с заявлениями на участие в государственной программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Дипмиссия активно работает по этому вопросу в тесном взаимодействии с МВД России.

Кроме того, за первое полугодие 2026 года российские дипломатические представительства в ФРГ выдали 570 свидетельств по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников.