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13 августа, 09:01

Город

В Хорошёво-Мнёвниках выставили на торги помещение площадью почти 2 тыс кв м

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Крупное помещение свободного назначения площадью 1 956,4 квадратного метра выставили на открытый аукцион в районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект расположен на первом этаже и в подвале жилого дома на улице Мнёвники, дом 15. По словам Пуртова, помещение может подойти предпринимателям для запуска или расширения коммерческих проектов благодаря свободному назначению и расположению в районе с развитой инфраструктурой.

Заявки на участие в торгах принимают до 17 августа, аукцион состоится 25 августа. Продавцом выступает казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное департаменту городского имущества Москвы.

Ранее объект культурного наследия федерального значения "Палаты Кожевенной слободы" на Кожевнической набережной выставлен на торги. Двухэтажное здание допетровской эпохи площадью 525,7 квадратного метра продается вместе с арендой участка 0,18 гектара. В объекте можно будет открыть ресторан, офис или использовать для других коммерческих целей.

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