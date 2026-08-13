13 августа, 12:25Происшествия
Подвергшийся атаке БПЛА завод в Орске остановлен
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Завод в Орске, поврежденный из-за атаки беспилотников, полностью остановил работу, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
По словам главы региона, поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру предприятия, восстановить которую сейчас невозможно. Он объяснил, что причина в импортном оборудовании. Из-за этого срок ремонта может составить до полугода.
"Готовимся к самому худшему сценарию", – написал Солнцев.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов ударили по логистическому центру в Чишминском районе Башкирии. Два человека получили ранения.
В RWB пояснили, что инцидент произошел в промзоне, где находится объект Wildberries. Возбуждено уголовное дело о теракте.