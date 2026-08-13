13 августа стало самым холодным днем в столице с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Средняя суточная температура воздуха в Москве в четверг, 13 августа, составила плюс 13,8 градуса, заявил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Четверг в Москве – самый прохладный день с начала текущего календарного лета", – сказал собеседник агентства.

Ранее москвичей предупредили, что ветер с порывами до 17 метров в секунду будет в городе утром и днем в пятницу, 14 августа, с сохранением до конца суток. В связи с этим граждан призвали быть внимательными на улице.

В этот день воздух прогреется до 16–19 градусов. В выходные, 15–16 августа, температура продолжит подниматься. В субботу прогнозируется около 18–21 градуса, а в воскресенье – 22–25 градусов.