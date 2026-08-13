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13 августа, 16:51

Общество

Ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится в Москве 14 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве утром и днем в пятницу, 14 августа, с сохранением до конца суток, сообщили в пресс-службе городского хозяйства.

В ведомстве призвали жителей и гостей города быть внимательными на улице. Не стоит укрываться под деревьями, а также парковать рядом с ними автомобили.

В четверг, 13 августа, в Москве и области объявлялся желтый уровень погодной опасности из-за порывистого северо-западного ветра. Его скорость соответствовала семи баллам по 12-балльной шкале Бофорта и характеризовалась как крепкий ветер.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец говорил, что 14 августа воздух прогреется до 16–19 градусов. При этом в выходные, 15 и 16 августа, температура продолжит подниматься.

В субботу, в частности, ожидается до 21 градуса. В воскресенье столбики термометров могут установиться на отметке 25 градусов.

После рекордного похолодания в столицу к выходным вернется тепло

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