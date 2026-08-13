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13 августа, 16:28

В мире

На Шпицбергене оштрафовали мужчину за то, что он разбудил спящего белого медведя гудком

Фото: 123RF.com/nickdale

Власти норвежского архипелага Шпицберген оштрафовали мужчину на 50 тысяч норвежских крон (примерно 430 тысяч рублей) за то, что он намеренно разбудил спящего белого медведя, подав звуковой сигнал с судна, указано в заявлении губернатора архипелага.

Инцидент произошел в Ломфьорде в проливе Хинлопен. Находившиеся на борту судна люди заметили спящего на берегу медведя, после чего один из них дал гудок, заставив животное проснуться и уйти. О произошедшем властям сообщили другие пассажиры.

Губернатор решил, что эти действия были преднамеренными и нарушили покой животного. В итоге штраф выписан за несоблюдение закона об охране окружающей среды Шпицбергена. Нарушитель уже оплатил его.

Ранее в Ингушетии возбудили уголовное дело о жестком обращении с животным – в социальных сетях появилось видео, на котором несколько молодых людей дали медвежонку какое-то вещество, а затем начали смеяться над реакцией. По некоторым данным, это мог быть снюс, однако в полиции отмечают, что это также могло быть детское питание. Найти медвежонка пока не удалось.

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