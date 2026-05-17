17 мая, 19:24

Происшествия

Медведь напал на туриста в горах в окрестностях Софии

Фото: 123RF.com/byrdyak

Медведь напал на туриста на горе Витоша в окрестностях болгарской Софии. В результате мужчина погиб, сообщило Болгарское национальное радио.

По его данным, тело мужчины со множественными ранами было найдено 16 мая около одной из туристических хижин.

Изначально предполагалось, что он мог погибнуть из-за нападения собак, однако при обследовании территории были найдены следы медведя и медвежонка. Судебно-медицинская экспертиза и заключение эксперта-охотоведа подтвердили, что мужчина погиб в результате нападения зверя.

Ранее медведь напал на гражданина России в горной местности к западу от столицы Японии Токио. По информации полиции, инцидент произошел на лесной дороге в населенном пункте Окутама.

Как рассказали журналисты, мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал медведь. Россиянин получил травмы рук и лица.

