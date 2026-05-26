Партия новых истребителей Су-35С передана ВКС России

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в госкорпорации "Ростех".

Самолеты поколения 4++ прошли весь цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны РФ тестировали машины в разных режимах, а затем совершили перелет на аэродром базирования.

В госкорпорации отметили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

Как рассказал пилот ВКС России, техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять. На самолете выполняются различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов и нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием.

Кроме того, производится разведка, а также вскрываются позиции противника на значительной глубине от линии боевого соприкосновения.

Военный аналитик и руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов добавил, что Су-35С по совокупности характеристик превосходит все зарубежные истребители 4-го поколения, включая Boeing F-15 и Lockheed Martin F-16. Также он превосходит истребитель 5-го поколения F-22 Raptor по боевым параметрам.

Ранее в России состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя 5-го поколения Су-57. Воздушное судно было инициативно разработано российскими авиастроителями.