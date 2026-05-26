Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 09:52

Политика

В СБ РФ заявили, что Запад продолжает создавать сеть биолабораторий по всему миру

Фото: 123RF.com/digicomphoto

Запад продолжает создавать сеть закрытых биологических лабораторий по всему миру. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Еще одной негативной тенденцией становится растущее использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства", – приводит его слова ТАСС.

С тем, что страны НАТО продолжают долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке, согласился и директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, данные биолаборатории работают и в странах СНГ.

"При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, легендируются под естественные причины", – сказал Бортников.

Он напомнил, что множество доказательств такой деятельности было собрано Вооруженными силами России в ходе СВО на Украине. Бортников призвал коллег из спецслужб СНГ к совместной работе на фоне существующих угроз применения биологического оружия.

В МИД РФ ранее заявили, что администрация бывшего президента США Джо Байдена не скупилась на исследования по возможной разработке биологического оружия в лабораториях на территории Украины. Работа биолабораторий представляет из себя нарушение международных общеправовых норм, обман налогоплательщиков в США, а также угрозу для людей.

При этом Вашингтон и Киев до сих пор не ответили на запросы Москвы о разработке у границ России компонентов биологического оружия. Из-за блокировки США с 2001 года разработки протокола Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия подобную военно-биологическую деятельность нельзя контролировать.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика