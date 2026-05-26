Фото: 123RF.com/digicomphoto

Запад продолжает создавать сеть закрытых биологических лабораторий по всему миру. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"Еще одной негативной тенденцией становится растущее использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства", – приводит его слова ТАСС.

С тем, что страны НАТО продолжают долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке, согласился и директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, данные биолаборатории работают и в странах СНГ.

"При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, легендируются под естественные причины", – сказал Бортников.

Он напомнил, что множество доказательств такой деятельности было собрано Вооруженными силами России в ходе СВО на Украине. Бортников призвал коллег из спецслужб СНГ к совместной работе на фоне существующих угроз применения биологического оружия.

В МИД РФ ранее заявили, что администрация бывшего президента США Джо Байдена не скупилась на исследования по возможной разработке биологического оружия в лабораториях на территории Украины. Работа биолабораторий представляет из себя нарушение международных общеправовых норм, обман налогоплательщиков в США, а также угрозу для людей.

При этом Вашингтон и Киев до сих пор не ответили на запросы Москвы о разработке у границ России компонентов биологического оружия. Из-за блокировки США с 2001 года разработки протокола Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия подобную военно-биологическую деятельность нельзя контролировать.